СТП объявляет очередной отбор на программу стажировки на 2022 год
Группа компаний СТП представляет следующий оплачиваемый проект стажировки под названием «Программа стажировки СТП 2022», целью которого является поддержка развития молодых талантов в различных производственных отраслях.
Программа стажировки под руководством местных и зарубежных специалистов в области промышленного производства и управления будет охватывать различные профессии и специальности на семи предприятиях, входящих в группу компаний СТП.
Основной целью этого проекта является поддержка и развитие знаний и профессиональных навыков молодых людей, которые только получили высшее образование, не имеющие опыта работы, а также подготовка кадров, обладающих большим потенциалом для дальнейшего развития и выдающимися индивидуальными показателями, осознающих свою социальную ответственность и способных создавать ценность в различных отраслях экономики.
Напомним, что в 2021 году в программу стажировки, реализуемую СТП, поступило более 4500 заявок, из которых около 400 подходящих кандидатов приняли участие в различных онлайн и офлайн этапах отбора. В итоге около 40 особо отличившихся молодых людей по 19 профессиям и специальностям были привлечены к оплачиваемой стажировке в течение 6 месяцев на предприятиях СТП.
Подготовка программы стажировки и процесс отбора были организованы совместно с профессиональной командой СТП. В прогамме были задействованы 20 наставников с большим опытом работы, чтобы повысить профессиональные компетенции кандидатов во время стажировки.
24 стажера, успешно прошедшие предыдущую программу стажировки, в настоящее время работают специалистами в 7 различных компаниях и государственных учреждениях страны.
Воспользовавшись этой возможностью стажировки, созданной Сумгаитским технологическим парком на 2022 год, молодые специалисты, которые хотят присоединиться к профессиональной команде и сделать первые шаги своей карьеры в первом и крупнейшем промышленном технологическом парке в регионе, могут зарегистрироваться и подать заявку на портале internstp.com до 6 января 2022 года. Следует отметить, что при отборе кандидатов будут рассматриваться только те обращения, которые поступили через официальный портал компании.
Группа компаний СТП создает условия труда и ведет документацию для участников «Программы стажировки СТП 2022» в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, а также обеспечивает их транспортом и питанием.
Более подробную информацию о профессиях и специальностях, заявленных в программе стажировки, можно найти на официальном портале группы компаний СТП (https://internstp.com/) и на страницах социальных сетей.