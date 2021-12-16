МВД объявило о конкурсе для юристов

Министерство внутренних дел Азербайджана объявило конкурс по приему юристов на службу в органы полиции. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Прием проходит во все городские и районные органы полиции, за исключением Баку, Сумгаита, Апшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики.

В конкурсе, проводимом в связи с комплектованием вакантных мест, могут принять участие граждане мужского пола, получившие образование по юридической специальности в государственных высших учебных заведениях Азербайджана, достигшие 28-летнего возраста, полностью завершившие срок действительной военной службы, ранее не судимые и не имеющие судимых близких родственников.

Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить электронную форму заявки, размещенную на сайте http://www.mia.gov.az, добавить короткую анкетную информацию о себе и отправить по электронной почте на адрес [email protected]