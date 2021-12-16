Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О повышении заработной платы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, где проведена диагностическая оценка их знаний и умений, в том числе директоров и заместителей директоров этих учреждений, а также руководителей по допризывной подготовке молодежи».

Согласно распоряжению главы государства, с 1 января 2022 года ежемесячные должностные оклады учителей, директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений, в которых проводится диагностическая оценка знаний и навыков, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, повышаются в среднем на 20%, руководителей допризывной подготовки молодежи – в среднем на 40%.