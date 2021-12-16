Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку с 7% до 7,25%, сообщает Центробанк.
Верхний предел коридора процентных ставок поднялся с 8 до 8,25%, а нижний остался на уровне 6%.
Решение о повышении учетной ставки до 7,25% вступило в силу с 17 декабря.
Это третье подряд повышение учетной ставки Центробанком в течение сентября-декабря 2021 года. На 5 заседаниях в текущем году - в январе-июле - ЦБА принимал решение о сохранении учетной ставки на уровне 6,25%.