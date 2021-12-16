Сегодня по инициативе Национального центра гематологии и трансфузиологии ОАО «Азерэнержи» организовало и провело добровольную акцию по сдаче крови для оказания помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией.

Отметим, что в феврале 2005 года президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева с благородной инициативой по спасению жизней людей объявила о реализации проекта программы «Во имя жизни без талассемии», и с того дня ОАО «Азерэнержи» стало одним из самых активных последователей проекта.

Более 130 сотрудников акционерного общества приняли участие в акции по сдаче крови, которая прошла в здании Главного управления, научного, учебного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи».

Акция по сдаче крови проведена в соответствии с требованиями карантинного режима и учетом мер безопасности по специальному графику.