Москва предложила Вашингтону не создавать военные базы в бывшем СССР

Россия предложила США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территориях стран, ранее входивших в состав СССР. Также Москва призывает американцев не использовать военную инфраструктуру этих стран. Такое заявление следует из проекта договора о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ.

«Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», — говорится в тексте документа.