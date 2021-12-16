Валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-ноябре текущего года увеличились на 4,4% и превысили $53 млрд, говорится в сообщении Центробанка Азербайджана.

Согласно данным ЦБА, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями на нефтяном рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $71 за баррель.

«Профицит платежного баланса позволяет увеличивать валютные резервы Азербайджана. За 11 месяцев текущего года валютные резервы выросли на $2,2 млрд, или на 4,4% и превышают $53 млрд. Если текущие тенденции сохранятся, то в 2022 году также ожидается значительный профицит платежного баланса», - подчеркивает ЦБА.

Отмечается, что резервы ЦБА возросли на 10,2% и превысили $7 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств Министерства финансов.