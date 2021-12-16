Представитель ОАЭ возглавил Международную автомобильную федерацию

В Париже завершилось ежегодное заседание генассамблеи Международной автомобильной федерации. В заседании приняла участие и делегация Автомобильной федерации Азербайджана во главе с ее президентом Анаром Алекперовым.

На заседании также состоялись выборы нового президента Международной автомобильной федерации. Ее новым президентом стал президент автомобильного и туристического клуба Объединенных Арабских Эмиратов, бывший пилот по ралли Мохаммед Ахмед бин Сулайем.