Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:07

В ходе продолжающегося в Бакинском военном суде процесса по делу бывшего начальника Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева и сотрудников этого ведомства Вусала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова разгорелся скандал. Один из пострадавших рассказал, как М.Шихалиев вызвал его в МНБ и стал угрожать. По словам пострадавшего, чтобы спастись от преследований Шихалиева, ему пришлось отдать 500 тысяч долларов. Напомним, журналисты на судебный процесс не допускаются, вследствие чего представители СМИ вынуждены получать информацию о происходящем в зале суда от потерпевших и их адвокатов. Примечание: Мовлам Шихалиев обвиняется по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере), 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1 (получение группой лиц взяток в крупном размере) и другим статьям УК. Хотя Вусалу Алекперову, Ясину Мамедову и Сахибу Алекперову были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление властью или превышение должностных полномочий) и другим статьям УК, в отношении них не была применена мера пресечения в виде ареста. По делу проходят 32 потерпевших, а также законные наследники четырех покойных пострадавших.

Накануне с показаниями в суде выступил Ахмед Мирзоев. С 2009 года он является основателем и заместителем директора ООО Santemax, которое занималось розничной продажей кафельной плитки, метлаха, сантехники и других строительных материалов. Ахмед Мирзоев рассказал, что в конце февраля - начале марта 2010 года ему позвонил живущий в Грузии бывший однокурсник Ленто и сказал, что с оказией отправил в подарок Мирзоеву топор из гранита, а также статуэтку золотой козы, которую он должен передать некоему Зауру в Баку, взять у него 1.500 долларов и отправить ему в Грузию. Из слов потерпевшего: «Примерно 17–18 марта 2010 года позвонил мужчина и сказал, что привез посылку от Ленто. Мой водитель Ариф поехал на автовокзал, забрал посылку и привез ее мне. После чего я позвонил Зауру и сказал, что для него прислали статуэтку золотой козы. Это был мой первый контакт с Зауром, и я спросил у него, какой, примерно, может быть цена подаренного мне топора. Он сказал, что должен посмотреть на подарок. Тогда я передал топор и статуэтку Арифу, и водитель отвез их к Зауру. А спустя некоторое время Ариф сообщил по телефону, что, когда он был у Заура, в дом ворвались сотрудники антитеррористического Центра МНБ, которые обыскали дом и забрали топор. Тогда я позвонил Зауру, назначил ему встречу в кафе «Мехмери» по улице Тебриза и, встретившись, спросил, что случилось. Заур рассказал, что человек, который по его просьбе пришел определить стоимость топора, вероятно, был сотрудником МНБ. А на следующее утро мне позвонил Мамай Гулубеков, представившийся сотрудником антитеррористического центра МНБ, и вызвал меня в министерство, где взял у меня объяснительную. Параллельно меня снимали на видео. Во время видеосъемки мне показали несколько десятков золотых изделий, фигурку козы и топор. Я твердо заявил, что эти золотые изделия и топор мне не принадлежат. На что Мамай ответил: «Давай закроем это дело прямо сейчас и здесь: сколько денег ты можешь дать?» Я ответил, что у меня всего 5.000 манатов. Он на какое-то время вышел из кабинет, а когда вернулся, сказал, что ему ничего не нужно, и что я могу уйти. 27 марта 2010 года Мамай вновь позвонил и вызвал меня в МНБ. Без регистрации в комендатуре меня отвели прямо в кабинет начальника Главного следственного управления Мовлама Шихалиева, который сидит сейчас на скамье подсудимых. Шихалиев велел мне давать правдивые показания. И вызвал Тахсина Агаева, чтобы тот вел протокол допроса. Фото – золотая коза Из их разговоров я понял, что Агаеву и Шихалиеву уже известно, каким бизнесом я занимаюсь. Агаев сказал: «Ты не сможешь выйти отсюда, пока не заплатишь 500 тысяч манатов. Это - приказ министра, дело под его личным контролем, ты должен заплатить, эти деньги будут переданы лично министру». Я сказал Тахсину, что таких денег у меня нет. Тогда меня двое суток продержали в МНБ, а потом отвезли в суд, который вынес решение о применении ко мне меры пресечения в виде ареста. Пока я был под арестом, Агаев каждый день приводил меня к себе в кабинет и требовал за освобождение 500 тысяч манатов, угрожая, что иначе меня обвинят в контрабанде и приговорят, как минимум, к восьми годам. Позже ставка выкупа была чуть снижена и за мое освобождение Агаев стал требовать уже 500.000 долларов. И тогда я сдался: передал через адвоката Сабира своему брату, Хагани, просьбу срочно найти 500.000 долларов и передать их Агаеву. Другой мой брат, Султан Ахмедов, который живет в Германии, связался с председателем правления одного банка и попросил его открыть кредитную линию на сумму 250-300 тысяч долларов для принадлежащего мне ООО Santemax. Хагани взял в «Азеригазбанк» 250 тысяч долларов, доложил свои деньги и приготовил 375 тысяч манатов (около 500 тысяч долларов по курсу того периода). Насколько мне известно, Хагани позвонил Агаеву 14 или 15 апреля 2010 года и передал деньги человеку, которого Агаев отправил к комендатуре МНБ. Примерно 15 апреля 2010 года Тахсин Агаев привел меня в свой кабинет и заявил:

«Деньги уже у нас, мы тебя освободим». Тахсин Агаев вызвал врача в МНБ и проинструктировал меня: «Скажи врачу, что у тебя болит голова, что у тебя проблемы с сердцем, короче, притворись, что тебе очень плохо. Врач даст соответствующее заключение, и решением Мовлам муаллима мы тебя освободим». Так и случилось: пришел врач, я пожаловался так, как посоветовал Агаев. В тот же день меня освободили из МНБ. Агаев сказал мне: «Хочешь, дай еще 100 тысяч долларов, и мы отпустим твоего водителя Арифа. Я сказал, что у меня больше нет денег, а Тахсин Агаев ответил, что водитель будет сидеть и дальше. После этого в Суд по тяжким преступлениям направили уголовное дело в отношении меня и Арифа по обвинению в контрабанде. Арифа незаконно продержали в тюрьме еще 8 месяцев…» Продолжая свой горестный рассказ, потерпевший заявил, что дал судье 100 тысяч долларов, чтобы тот освободил его водителя. Их судили, было проведено формальное разбирательство, решением которого обоих приговорили к условному наказанию. Но и после этого Шихалиев не отстал от своей жертвы. «После моего освобождения из тюрьмы, примерно, в августе-сентябре 2011 года, Мовлам Шихалиев позвонил на мобильный со своего номера, сказал, что строит виллу и потребовал предоставить ему необходимые стройматериалы, - рассказал Ахмед Мирзоев. - Я только вышел на свободу, страх перед МНБ еще не прошел, словом, отказать Шихалиеву я не мог. Затем с 2011 по 2014 год, водитель Шихалиева, Ализамин, несколько раз бесплатно забирал из моего офиса керамику и кафель-метлах на общую сумму порядка 26 тысяч манатов. Однако Шихалиеву и этого было недостаточно. Однажды он сообщил мне по телефону: «У меня день рождения, подари мне костюм Stefano Ricci». Особого выбора у меня не было, и я согласился. Шихалиев сказал, что сам выберет для себя костюм, а я за него расплачусь. Через 2-3 дня мне позвонили из магазина, где продавалась одежда этого бренда и сказали, что у них купили костюм и дали мой номер телефона, чтобы я за него заплатил. И назвали цену – 25 тысяч долларов...».