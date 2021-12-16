В Баку создается Центр цифровых инноваций агентства DOST

Состоялось очередное заседание наблюдательного совета Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил деятельность центров DOST, созданных по указу президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года. Он указал, что инновационные новшества, внесенные в государственные социальные услуги концепцией DOST, инициированной первым вице-президентом Мехрибан ханум Алиевой, создали условия работы в рамках концепции «единого окна», полной прозрачности и оперативного предоставления услуг.

Сахиль Бабаев отметил, что с мая 2019 года было создано 5 центров DOST, в которых за прошедший период были оказаны услуги около 650 тысячам граждан.

Электронные технологии применяются в настоящее время в сферах труда, занятости, социального обеспечения, социального обслуживания, инвалидности, реабилитации, усыновления, трудоустройства и т. д. Из 170 услуг, предоставляемых министерством, 105 оказываются через электронную платформу, 44 из них - в проактивном порядке.