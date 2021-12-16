В январе-ноябре 2021 года маршрутными автобусами в Азербайджане было перевезено 925 910,3 тысячи пассажиров, что на 6,2% меньше прошлогоднего показателя. Об этом haqqin.az сообщили в Госкомстате.

Согласно информации ведомства, за отчетный период услугами такси воспользовались 80 412,6 тыс. человек, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

В 2020 году в Азербайджане маршрутными автобусами было перевезено 1 055 266,9 тыс. пассажиров, услугами такси воспользовались 44 933,4 тыс. человек. Снижение количества пассажиров, пользующихся общественным транспортом, связано с карантинным режимом, который действует в стране с апреля 2020 года в рамках борьбы с пандемией коронавируса.