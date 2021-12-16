Беглого чиновника-контрабандиста Авакяна поймали за кальяном в Петербурге

В одном из ресторанов Петроградского района Санкт-Петербурга задержали бывшего заместителя главы управления Росреестра Бориса Авакяна, передают «Невские Новости».

По предварительным данным, Авакян курил кальян с приятелем, когда его заметил и узнал один из посетителей, сообщивший об этом в полицию.

Долгое время экс-чиновник скрывался в Армении и информации о его передвижениях не было.