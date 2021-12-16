Беглого чиновника-контрабандиста Авакяна поймали за кальяном в Петербурге
В одном из ресторанов Петроградского района Санкт-Петербурга задержали бывшего заместителя главы управления Росреестра Бориса Авакяна, передают «Невские Новости».
По предварительным данным, Авакян курил кальян с приятелем, когда его заметил и узнал один из посетителей, сообщивший об этом в полицию.
Долгое время экс-чиновник скрывался в Армении и информации о его передвижениях не было.
Издание отмечает, что Борис Авакян работал в петербургском Росреестре до 2016 года, после чего стал фигурантом уголовного дела о контрабанде. Следствие полагает, что Авакян создал организованную преступную группу, которая занималась ввозом в Россию электроники и одежды под видом строительных материалов. Авакяну удалось сбежать из-под домашнего ареста в Париж, откуда он в дальнейшем перебрался в Армению.