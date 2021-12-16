Анкара обратилась к Евросоюзу

Решения Совета Евросоюза по общим вопросам относительно расширения европейского сообщества игнорируют стратегическое видение ЕС и приняты сугубо в свете субъективного принципа «солидарности стран-членов Евросоюза». Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Anadolu.

В турецком внешнеполитическом ведомстве считают, что подобного рода шаги не вносят вклад в диалог между Анкарой и Брюсселем, замедляя конструктивную и позитивную повестку двусторонних контактов.

В МИД осудили предвзятую позицию Совета ЕС, в том числе в вопросе рассмотрения заявки Анкары на вступление в Евросоюз: «В ЕС не должны идти на поводу у интересов отдельных стран, наглядным примером чему служат последние решения Совета ЕС по общим вопросам. Вызывает сожаление тот факт, что столь значимые шаги предпринимаются Евросоюзом не с учетом общности ценностей и интересов сообщества, а в угоду отдельным странам и кругам».