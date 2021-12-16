Два крупных выигрыша в мгновенной лотерее Qızıl-2 нашли своих обладателей

Два крупных выигрыша в мгновенной лотерее Qızıl-2, организованной ОАО Azərlotereya, нашли своих обладателей. Выигрыши по 25 000 манатов достались своим счастливым победителям в регионах Азербайджана.

Обладатель крупного выигрыша в Ордубаде Салех Ибрагимов говорит, что купил лотерейный билет в районном центре в киоске. “Покупая билеты, я надеялся, что однажды стану победителем лотереи. Однако, получив эту радостную весть, от удивления не мог поверить, что выиграл. Я и дальше буду продолжать покупать лотерейные билеты. Советую всем испытать счастье, приобретая лотерейные билеты", - делится своей радостью С.Ибрагимов.

Второй крупный выигрыш в мгновенной лотерее Qızıl-2 зафиксирован в Бейлагане. Житель района Тарзан Агаев говорит, что уверен в том, что всем однажды должно повезти.

Подробную информацию о правилах игры Qızıl-2 можно найти по ссылке: https://azerlotereya.com/az/content/67

Напомним, в мгновенной лотерее Qızıl-2 все еще остается шанс выиграть крупный выигрыш в 25 000 манатов. Не упустите свою удачу, приобретайте билеты мгновенных лотерей Brilliant, Şans ulduzu и Qızıl, организованных ОАО Azərlotereya, в точках по продажам лотерей, в отделениях ”Азерпочт“ и в сети магазинов Maxi.az, а с 17 декабря и в магазинах Optimal.

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