Виктора Медведчука оставили под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о домашнем аресте главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.

По его словам, суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты Медведчука с требованием отмены домашнего ареста.

Напомним, что Виктор Медведчук находится под домашним арестом с середины мая 2021 года. Его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны и содействии терроризму. Сам он считает уголовные дела против себя политическими.