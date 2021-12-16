Находящийся в розыске Самир Алиев просил у прохожих телефон позвонить и скрывался

Сотрудники 16-го отделения полиции Наримановского управления полиции Баку задержали ранее судимого Самира Алиева, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

С.Алиев подходил на улице к людям с просьбой дать ему мобильный телефон для звонка, а потом сбегал с ним. Среди обманутых им были и школьники. Установлено, что вор причинил потерпевшим материальный ущерб в общей сумме более 5 000 манатов.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный находится в розыске за разбой в Низаминском районе столицы, а в Наримановском - за грабеж.

Материалы, собранные в отношении С.Алиева, направлены в следственный отдел.