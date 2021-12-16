В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Видади Мурадова, бывшего председателя ОАО «Азерхалча», арестованного в январе 2021 года и скончавшегося через несколько дней после освобождения под домашний арест.

Первым дал показания Араз Алиев. Он заявил, что Мурадова лично не знал и говорил с ним только по телефону. По словам Алиева, он рабочий и занимается разгрузкой транспорта из Ирана: «Машины приезжали пару раз в месяц. Мы их разгружали в Сумгаите. Я рабочий человек, делал то, что мне велели».

Другой свидетель, Рашад Гурбанов, заявил, что 22 года занимался грузоперевозками и с экс-председателем «Азерхалча» не знаком: «Во время следствия меня спросили о хищениях. Я отвозил то, что мне велели. Подтверждаю свои показания, данные следствию».

Отвечая на вопросы гособвинителя, свидетель сообщил, что все товары поступали на склад их компании и уже оттуда распределялись.

Гурбанова попросили припомнить поставку 114 тонн пряжи из Ирана. Свидетель заявил, что с точностью вспомнить не может. «Если не ошибаюсь, тогда привели около 66 тонн пряжи», - сказал он.

Позже гособвинитель спросил свидетеля, почему у него нет документов на привезенные товары. В ответ Гурбанов заявил, что груз оформлялся на имя одного человека: «В одной машине перевозились товары 60-70 человек. Оформить это было бы невозможно. Поэтому груз оформлялся на имя одного человека».

В ходе судебного процесса стало известно, что на банковский счет, принадлежавший девяти юридическим компаниям, было перечислено 3 миллиона 435 тысяч 835 манатов. А во время расследования установили, что из этой суммы в действительности было потрачено 1 миллион 376 тысяч 750 манатов. То есть оставшаяся часть денег была направлена не по назначению.

Судебный процесс продолжится 21 декабря.