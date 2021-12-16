Дело «Азерхалча»: «Я рабочий человек, делал то, что мне велели» haqqin.az из зала суда
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Видади Мурадова, бывшего председателя ОАО «Азерхалча», арестованного в январе 2021 года и скончавшегося через несколько дней после освобождения под домашний арест.
Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем судебном заседании были допрошены свидетели.
Первым дал показания Араз Алиев. Он заявил, что Мурадова лично не знал и говорил с ним только по телефону. По словам Алиева, он рабочий и занимается разгрузкой транспорта из Ирана: «Машины приезжали пару раз в месяц. Мы их разгружали в Сумгаите. Я рабочий человек, делал то, что мне велели».
Другой свидетель, Рашад Гурбанов, заявил, что 22 года занимался грузоперевозками и с экс-председателем «Азерхалча» не знаком: «Во время следствия меня спросили о хищениях. Я отвозил то, что мне велели. Подтверждаю свои показания, данные следствию».
Отвечая на вопросы гособвинителя, свидетель сообщил, что все товары поступали на склад их компании и уже оттуда распределялись.
Гурбанова попросили припомнить поставку 114 тонн пряжи из Ирана. Свидетель заявил, что с точностью вспомнить не может. «Если не ошибаюсь, тогда привели около 66 тонн пряжи», - сказал он.
Позже гособвинитель спросил свидетеля, почему у него нет документов на привезенные товары. В ответ Гурбанов заявил, что груз оформлялся на имя одного человека: «В одной машине перевозились товары 60-70 человек. Оформить это было бы невозможно. Поэтому груз оформлялся на имя одного человека».
В ходе судебного процесса стало известно, что на банковский счет, принадлежавший девяти юридическим компаниям, было перечислено 3 миллиона 435 тысяч 835 манатов. А во время расследования установили, что из этой суммы в действительности было потрачено 1 миллион 376 тысяч 750 манатов. То есть оставшаяся часть денег была направлена не по назначению.
Судебный процесс продолжится 21 декабря.