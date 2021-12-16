Гендиректор «Азеригаз» обратился к населению: Не платите за установку счетчиков

Руслан Алиев уточнил, что с июля этого года при газификации многоэтажных домов с граждан не взимается плата за установку счетчиков. По словам главы ПО, кое-где руководители ЖСК ведут себя как собственники здания: «Но если мы посмотрим с юридической точки зрения, то граждане должны знать, что собственником здания являются они сами. Они пайщики в этих ЖСК».

«На установку газовых счетчиков стоимостью 47 манатов представители ряда жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) незаконно запрашивают у владельцев квартир 500 манатов». Об этом заявил сегодня генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев в ходе очередной акции «Открытые двери», организованной для представителей СМИ и НПО. Генеральный директор ответил на все вопросы представителей прессы.

Генеральный директор обратился к жильцам, чтобы они не платили никаких денег за счетчики.

Руслан Алиев также ответил на вопрос о списании существующего долга владельцев теплиц или предоставлении им каких-то льгот.

«Сегодня уровень сбора платы за газ с владельцев теплиц в Азербайджане составляет 70%. До конца этого года мы намерены довести уровень сбора до 80%. У нас регулярно проводятся встречи с предпринимателями. Предприниматели сейчас говорят о задолженности перед производственным объединением «Азеригаз». К сожалению, некоторые предприниматели не выполняют свое обещание. И эти встречи не означают, что мы занимаемся списанием их долгов. Списание долгов предпринимателей не входит в компетенцию производственного объединения «Азеригаз», - отметил глава ПО.

Кроме того, в ходе встречи генеральный директор ответил на вопросы, адресованные ПО гражданами и представителями НПО через социальные сети. Алиев сообщил, что ни на кого не было наложено каких-либо ограничений и при этом созданы условия для того, чтобы любой человек мог открыто задать вопрос о газоснабжении.

Генеральный директор призвал представителей СМИ и НПО принять активное участие в акции «Открытые двери» в связи с тем, что ответы на поступившие обращения минимизируют возникающие пробелы.

Отметим, что еженедельная акция «Открытые двери» транслируется в прямом эфире на официальной странице генерального директора объединения Руслана Алиева в Facebook. Это также служит обеспечению прозрачности процесса.