Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Хачмазского РОП задержали жителя района Мушвига Расулова, управлявшего транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и создавшего тем самым серьезную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Как сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД, водитель Ford Transit, который грубо нарушал правила дорожного движения, не остановился по требованию сотрудников полиции. Проигнорировав законное требование правоохранителей, он продолжил нарушать ПДД, совершая опасные маневры, в результате чего нанес ущерб двух другим транспортным средствам. Когда Ford удалось остановить, создав искусственную преграду, возникли обоснованные подозрения в том, что мужчина употреблял наркотики. В связи с этим его доставили в райотдел полиции.