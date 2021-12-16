Работникам каких сфер будет повышена зарплата по Единой тарифной сетке

С этой целью Кабинет министров в соответствии с повышением минимального размера оплаты труда утвердит новый график повышения тарифных (должностных) окладов этих работников, отражающий повышение по ставкам оплаты труда.

Согласно новому распоряжению президента Ильхама Алиева, с начала 2022 года заработная плата работников, у которых она регулируется на основе Единой тарифной сетки (ЕТС), будет увеличена в среднем на 20% в связи с доведением минимальной заработной платы до 300 манатов. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В этой таблице, которая начнет применяться с начала следующего года, зарплаты сотрудников будут отражены в суммах, увеличенных по каждой ставке.

Также в таблице будут увеличены суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий в учреждениях, управлениях и организациях, финансируемых из бюджета.

К работникам, заработная плата которых выплачивается на основе ЕТС, относятся работники социальной сферы, науки, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и рыболовства, которые финансируются из государственного бюджета.

Заработная плата работников, работающих в государственных органах, но не являющихся государственными служащими, также будет увеличиваться с соответствующим интервалом по категориям соответствующих государственных органов.

Согласно 19-ступенчатому ЕТС, действующему до 1 января 2022 года, минимальный размер заработной платы составляет 250, максимальный – 906 манатов. Новая таблица, которая будет утверждена, будет включать в себя увеличение этих показателей в соответствии с ростом минимальной заработной платы.