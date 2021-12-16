Песков о дружбе Путина и Эрдогана

У президента Турции Реджепа Эрдогана дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет даже при самых сложных разногласиях вести диалог и выйти на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Эрдоган, вы знаете, что у него достаточно теплые отношения, можно даже сказать, дружеские отношения с президентом Путиным, которые несмотря на наличие разногласий, позволяют им даже в самые острые моменты собираться вместе и решать самые сложные проблемы", – сказал он в эфире телеканала RTVI.