Замминистра: Зарплаты некоторых учителей будут 1200-1250 манатов

«Должностные оклады ряда учителей будут еще более значительно увеличены. Это связано с тем, что к их должностным окладам вносятся дополнения». Об этом заявил заместитель министра образования Идрис Исаев в прямом эфире, организованном в связи с повышением зарплат работникам образования.

Замминистра сказал, что значительное увеличение заработной платы будет у учителей лицеев и гимназий:

«Их число составляет около 5,2 тыс. человек. Их заработная плата вырастет на 15 процентов. Если также принять во внимание 15-процентную надбавку, их должностные оклады значительно возрастут.