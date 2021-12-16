Замминистра: Зарплаты некоторых учителей будут 1200-1250 манатов
«Должностные оклады ряда учителей будут еще более значительно увеличены. Это связано с тем, что к их должностным окладам вносятся дополнения». Об этом заявил заместитель министра образования Идрис Исаев в прямом эфире, организованном в связи с повышением зарплат работникам образования.
Замминистра сказал, что значительное увеличение заработной платы будет у учителей лицеев и гимназий:
«Их число составляет около 5,2 тыс. человек. Их заработная плата вырастет на 15 процентов. Если также принять во внимание 15-процентную надбавку, их должностные оклады значительно возрастут.
При этом существуют специальные учебные заведения, численность сотрудников которых составляет около 1400 человек. Надбавка к их должностным окладам будет составлять 50 процентов. В целом средняя зарплата учителей, работающих в лицеях и гимназиях, составит около 950-1000 манатов.
А средняя зарплата учителей, работающих в специальных учебных заведениях, составит 1200-1250 манатов».