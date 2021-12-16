Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:59

Как уже сообщалось, 16 декабря в бакинской типографии Indigo, трагически погиб 28-летний Хайям Тахмазов, бывший активист движения NIDA, член Партии гражданской солидарности. Он работал в типографии на специальном оборудовании и в ходе производственного процесса, пытаясь вытащить застрявшую в станке бумагу, попал под гидравлический пресс и от нанесенных травм вскоре скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время ведется расследование.

Типография, в которой произошла трагическая смерть молодого работника, относится к ООО Indigo, которое является собственностью бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и генерала Низами Ширинова – экс-начальника управления военной контрразведки упраздненного МНБ. В связи с чем возникает закономерный вопрос: почему военные контрразведчики приобрели в свое время типографию? Неужели генерал Низами Ширинов пошел в самом начале прошлого века по пути большевиков, создавших в Баку подпольную типографию “Нина”, и издавал аналог газеты “Искра”, но только не для Ульянова-Ленина, а для Эльдара Махмудова? Какая-та параллель, возможно, и прослеживается, вот только ни Низами Ширинов, ни его бывший шеф, Эльдар Махмудов, большевиками, естественно, не были и тайной пропагандой ВКП(б) не занимались. Объединяла их более земная идеология – побыстрее разбогатеть за счет грабежей и разбоев, угроз и шантажа! Так что, в своей типографии Ширинов занимался не выпуском газеты “Искра”, а, в частности, изданием книги, прославляющей деятельность отца Эльдара Махмудова.

Дело в том, что в 1990-х годах Низами Ширинов работал в Специальном управлении при президенте Азербайджана, имевшем такую же подмоченную репутацию, как и упраздненное МНБ. В 1997 году начальник этого управления, генерал Эльман Гамбаров, уволил Низами Ширинова за многочисленные недочеты в работе, после чего тот создал в 2001 году типографию Indigo, которую взял под свою личную опеку Эльдар Махмудов – тогдашний начальник насквозь коррумпированного Управления по борьбе с экономической преступностью и оперативно-координационного бюро в экономической сфере, которое во властных кулуарах называли за глаза «ОБХСС-2». Когда в 2004 году Эльдара Махмудова назначили министром национальной безопасности, он потащил за собой Низами Ширинова и посадил его в кресло начальника Управления военной контрразведки МНБ. О том, как, вместо борьбы с иностранными шпионами, новый азербайджанский контрразведчик №1 занимался овцеводством, строительным бизнесом и прочими коммерчески выгодными делами, haqqin.az, основываясь на материалах следствия, уже писал. (В настоящее время в отношении Ширинова и еще нескольких сотрудников Управления, руководителем которого он являлся, проводится закрытый судебный процесс – ред.)