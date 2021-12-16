Что произошло в тайной типографии Эльдара Махмудова? резонансное дело
Как уже сообщалось, 16 декабря в бакинской типографии Indigo, трагически погиб 28-летний Хайям Тахмазов, бывший активист движения NIDA, член Партии гражданской солидарности. Он работал в типографии на специальном оборудовании и в ходе производственного процесса, пытаясь вытащить застрявшую в станке бумагу, попал под гидравлический пресс и от нанесенных травм вскоре скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время ведется расследование.
Типография, в которой произошла трагическая смерть молодого работника, относится к ООО Indigo, которое является собственностью бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и генерала Низами Ширинова – экс-начальника управления военной контрразведки упраздненного МНБ.
В связи с чем возникает закономерный вопрос: почему военные контрразведчики приобрели в свое время типографию? Неужели генерал Низами Ширинов пошел в самом начале прошлого века по пути большевиков, создавших в Баку подпольную типографию “Нина”, и издавал аналог газеты “Искра”, но только не для Ульянова-Ленина, а для Эльдара Махмудова?
Какая-та параллель, возможно, и прослеживается, вот только ни Низами Ширинов, ни его бывший шеф, Эльдар Махмудов, большевиками, естественно, не были и тайной пропагандой ВКП(б) не занимались. Объединяла их более земная идеология – побыстрее разбогатеть за счет грабежей и разбоев, угроз и шантажа! Так что, в своей типографии Ширинов занимался не выпуском газеты “Искра”, а, в частности, изданием книги, прославляющей деятельность отца Эльдара Махмудова.
Дело в том, что в 1990-х годах Низами Ширинов работал в Специальном управлении при президенте Азербайджана, имевшем такую же подмоченную репутацию, как и упраздненное МНБ. В 1997 году начальник этого управления, генерал Эльман Гамбаров, уволил Низами Ширинова за многочисленные недочеты в работе, после чего тот создал в 2001 году типографию Indigo, которую взял под свою личную опеку Эльдар Махмудов – тогдашний начальник насквозь коррумпированного Управления по борьбе с экономической преступностью и оперативно-координационного бюро в экономической сфере, которое во властных кулуарах называли за глаза «ОБХСС-2».
Когда в 2004 году Эльдара Махмудова назначили министром национальной безопасности, он потащил за собой Низами Ширинова и посадил его в кресло начальника Управления военной контрразведки МНБ.
О том, как, вместо борьбы с иностранными шпионами, новый азербайджанский контрразведчик №1 занимался овцеводством, строительным бизнесом и прочими коммерчески выгодными делами, haqqin.az, основываясь на материалах следствия, уже писал. (В настоящее время в отношении Ширинова и еще нескольких сотрудников Управления, руководителем которого он являлся, проводится закрытый судебный процесс – ред.)
Надо отметить, что о связях типографии Indigo с Эльдаром Махмудовым упоминалось и в проведенном британскими СМИ расследовании о семейной бизнес-империи в Европе, созданной бывшим главой МНБ. Тогда семейство Махмудовых, пытаясь объяснить причину своих несметных богатств, сослалось на наследство "дедушки"-миллионера Аслана Ашурова, жившего в Баку в начале XX века.
Правда, вскоре выяснилось, что отец бывшего главы МНБ, советский академик Ахмед Махмудов родился не в фамильной усадьбе бакинского миллионера, а в простой крестьянской семье в Шаруре. О чем, кстати, написано в книге самого Ахмеда Махмудова, подготовленной к печати все тем же издательством Indigo, на роскошной презентации которой Эльдар Махмудов присутствовал лично.