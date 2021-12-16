В день праздника Мадат Гулиев вышел к журналистам с успехами фото
Сегодня сотрудники Министерства оборонной промышленности отмечали свой профессиональный праздник. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, каждый год 17 декабря отмечается праздник работников оборонпрома.
Сегодня утром коллектив министерства посетил Аллею почетного захоронения, почтив память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложив венок к его памятнику. Также была почтена память ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного государственного и научного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
Затем коллектив министерства посетил Аллею шехидов, возложил венок к памятнику «Вечный огонь», и почтил память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Запланированные мероприятия продолжились в актовом зале производственного объединения “Горизонт”. В частности, состоялась презентация книги «Герои, написавшие историю», подготовленную и изданную Министерством оборонной промышленности. Перед началом основной части мероприятия журналистам удалось задать свои вопросы министру оборонной промышленности, генерал-полковнику Мадату Гулиеву и замминистру Мехману Бахышеву.
Говоря об успехах отрасли министр Мадат Гулиев подчеркнул, что производство продукции оборонной промышленности в Азербайджане выросло на 10 процентов. При этом, с начала года было экспортировано более 60 процентов произведенной продукции.
«Продукция министерства оборонной промышленности Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран», – сказал Мадат Гулиев.
В свою очередь, заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов заявил, что министерство уделяет внимание производству новой техники на своих предприятиях для развития оборонной промышленности. По его словам, в Азербайджане определены заказы на оборонную продукцию на 2022 год, которые будут в конце года представлены на рассмотрение правительства.
Замминистра также отметил, что во время второй карабахской войны предприятия министерства перешли на бесперебойный режим.
«В связи с качеством какой-либо продукции, произведенной подведомственными Миноборонпрому предприятиями, замечаний не было», – сказал Бахышов.
Мероприятие было продолжено в актовом зале, где был продемонстрирован фильм «Привет, оружие», посвященный деятельности Министерства. Фильм был снят известным тележурналистом Миршахином Агаевым и в нем раскрывались особенности военной продукции, произведенной в Азербайджане.
Выступивший затем министр Мадат Гулиев поздравил сотрудников министерства с профессиональным праздником.
Министр напомнил, что в результате дальновидной политики президента Ильхама Алиева, с целью обеспечения современной боевой техникой и боеприпасами, 16 декабря 2005 года было создано Министерство оборонной промышленности.
Мадат Гулиев подчеркнул, что еще во времена СССР общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание созданию в Азербайджане заводов военного назначения. Именно в этот период по личной инициативе и стараниям Гейдара Алиева в Баку и других регионах было создано большое количество оборонных, научных и производственных предприятий.
Министр также рассказал об успехах, достигнутых в Азербайджане в сфере развития производства продукции оборонного назначения.
В конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения особо отличившихся сотрудников Миноборонпрома.