Сегодня утром коллектив министерства посетил Аллею почетного захоронения, почтив память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложив венок к его памятнику. Также была почтена память ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного государственного и научного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Запланированные мероприятия продолжились в актовом зале производственного объединения “Горизонт”. В частности, состоялась презентация книги «Герои, написавшие историю», подготовленную и изданную Министерством оборонной промышленности. Перед началом основной части мероприятия журналистам удалось задать свои вопросы министру оборонной промышленности, генерал-полковнику Мадату Гулиеву и замминистру Мехману Бахышеву.

Затем коллектив министерства посетил Аллею шехидов, возложил венок к памятнику «Вечный огонь», и почтил память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Говоря об успехах отрасли министр Мадат Гулиев подчеркнул, что производство продукции оборонной промышленности в Азербайджане выросло на 10 процентов. При этом, с начала года было экспортировано более 60 процентов произведенной продукции.

«Продукция министерства оборонной промышленности Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран», – сказал Мадат Гулиев.

В свою очередь, заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов заявил, что министерство уделяет внимание производству новой техники на своих предприятиях для развития оборонной промышленности. По его словам, в Азербайджане определены заказы на оборонную продукцию на 2022 год, которые будут в конце года представлены на рассмотрение правительства.