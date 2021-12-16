Сахиль Бабаев: Распоряжения президента станут поддержкой соцзащиты около 1 миллиона человек

Министр сообщил, что согласно подписанным сегодня президентом новым распоряжениям, с начала следующего года минимальная заработная плата в стране повысится с 250 до 300 манатов, и это коснется 800 тысяч работающих. Также увеличена заработная плата 165 тысячам сотрудников государственных общеобразовательных и профессиональных учебных заведений и 4 тысяч работников ряда бюджетных организаций. Иными словами, подписанные сегодня распоряжения станут поддержкой соцзащиты около 1 миллиона человек.

В Министерстве труда и социальной защиты прошло заседание коллегии. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что с подписания сегодня президентом Ильхамом Алиевым распоряжений начался новый этап социальных реформ в стране. Он подчеркнул, что подписанные распоряжения обеспечат важные шаги в направлении усиления социальной защиты населения, увеличения социальных выплат. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

С.Бабаев подчеркнул, что важным аспектом значительного увеличения социальных выплат в стране за последние четыре года является заработная плата. С учетом нынешнего повышения минимальная заработная плата за этот период увеличилась в 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 37%, а средняя заработная плата – на 74%.

Было отмечено, что количество трудовых договоров увеличилось на 30% за последние четыре года.

В результате все эти положительные процессы позволили за последние четыре года увеличить фонд заработной оплаты на 92%, а в следующем году эта цифра еще более увеличится.

В целом, распоряжение президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по защите социального благополучия населения» от 16 октября 2021 года обеспечило начало нового этапа социальных реформ в Азербайджане. Новый этап реформ охватит более 2,1 миллиона человек, на этот этап реформ планируется дополнительно выделить еще 1,5 миллиарда манатов в год.

В ходе заседания обсуждались утверждение производственного календаря на 2022 год, создание детских реабилитационных центров в Габалинском и Шамкирском районах, деятельность Центра инклюзивного развития и творчества DOST, проделанная работа по приему граждан и рассмотрению их обращений, а также предстоящие задачи.