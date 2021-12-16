Пробки на дорогах в последнее время стали головной болью всех водителей. В результате проведенных анализов выяснилось, что водители, нарушающие правила стоянки или остановки во втором-третьем ряду, на тротуарах, возле пешеходных переходов, на автобусных остановках, оказывают непосредственное влияние на возникновение пробок. Парковка на втором и третьем ряду сильно затрудняет движение транспортных средств, делает дороги непроходимыми. В связи с этим существует обратная пропорциональность между тяжестью данного нарушения и санкцией, то есть суммой штрафа. Поэтому в ближайшее время будет рассмотрено повышение штрафов за стоянку и остановку транспортных средств на втором-третьем ряду.

Ожидается увеличение суммы штрафа за нарушение правил остановки и стоянки, сообщает avtosfer.az.

Как сообщает издание, наряду с увеличением штрафа ожидается применение штрафных баллов.

В настоящее время согласно статье 346.1 Кодекса об административных проступках, за нарушение правил стоянки или остановки предусмотрен штраф в размере двадцати манатов.

Отметим, что в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программе по безопасности дорожного движения (2019-2023 годы) предусмотрено обновление закона «О дорожном движении». Указанные нововведения будут отражены в новом законе.