В Лиге наций будут участвовать десять сборных из Южной Америки

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек сообщил, что с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки.

К 16 европейским сборным в дивизионе А Лиги наций присоединятся команды Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу. Дивизион В пополнится сборными Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы, сообщает Meczyki.