В Лиге наций будут участвовать десять сборных из Южной Америки

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек сообщил, что с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки.

К 16 европейским сборным в дивизионе А Лиги наций присоединятся команды Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу. Дивизион В пополнится сборными Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы, сообщает Meczyki.

Бонек уточнил, что после пополнения формат турнира может немного измениться.

Решение об изменении состава участников турнира было принято на переговорах УЕФА с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

В Лиге наций на данный момент выступают только европейские сборные.