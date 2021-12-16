В Лиге наций будут участвовать десять сборных из Южной Америки
Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек сообщил, что с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки.
К 16 европейским сборным в дивизионе А Лиги наций присоединятся команды Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу. Дивизион В пополнится сборными Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы, сообщает Meczyki.
Бонек уточнил, что после пополнения формат турнира может немного измениться.
Решение об изменении состава участников турнира было принято на переговорах УЕФА с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).
В Лиге наций на данный момент выступают только европейские сборные.