Песков о Саакашвили, харизме Путина и его преемнике
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является «загадочным элементом», с появлением которого где-либо становится «плохо, потом смешно, затем совсем плохо». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
"У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это вообще совершенно загадочный элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо", – констатировал он.
"Но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять", – заметил представитель Кремля.
Он с сожалением признал, что власти этой страны в свое время стали отворачиваться от России. "А потом Саакашвили пошел на безумство, он развязал войну. В результате Грузия зафиксировала в своей конституции намерение вступить в НАТО", – напомнил пресс-секретарь президента РФ.
Теперь, подытожил он, Россия и Грузия находятся по разные стороны баррикад.
Дмитрий Песков в интервью отметил харизму президента России Владимира Путина: «По харизме Путин уникален. По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален».
Также пресс-секретарь президента России высказался по поводу его преемника.
«Президент России Владимир Путин в нужное время сможет высказать свои предпочтения о том, каким будет его преемник. Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами, то бишь россияне», – заявил Песков.