Песков о Саакашвили, харизме Путина и его преемнике

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является «загадочным элементом», с появлением которого где-либо становится «плохо, потом смешно, затем совсем плохо». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. "У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это вообще совершенно загадочный элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо", – констатировал он.

"Но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять", – заметил представитель Кремля. Он с сожалением признал, что власти этой страны в свое время стали отворачиваться от России. "А потом Саакашвили пошел на безумство, он развязал войну. В результате Грузия зафиксировала в своей конституции намерение вступить в НАТО", – напомнил пресс-секретарь президента РФ. Теперь, подытожил он, Россия и Грузия находятся по разные стороны баррикад.