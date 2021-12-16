МВД обратилось к гражданам: каждый должен знать, что...

Принимаются профилактические меры против жестокого обращения с бездомными животными. В связи с этим органам полиции страны даны соответствующие поручения. Об этом сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

Было отмечено, что целью этих мер является предотвращение причинения вреда или гибели животных в результате жестокого обращения с ними.

"Каждый должен знать, что жестокое обращение с животными влечет за собой ответственность. На днях был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках в отношении жителя Бардинского района И.Гурбанова, который избил прикладом ружья бездомную собаку. Оружие у него было изъято. Принимая это во внимание, еще раз подчеркиваем, что осуществляются строгие меры в соответствии с требованиями законодательства в связи с жестоким обращением с животными", – сказал представитель МВД.