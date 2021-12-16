Постановлением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 17 декабря 2021 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.

Как сообщили в министерстве, в нормах рабочего времени на 2022 год говорится, что в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 1 декабря 2021 года №375 "Об определении праздничных дней в Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2022 году" следующие дни в 2022 году считаются нерабочими днями: