Глава МАГАТЭ уличил Тегеран во лжи

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу впервые в истории подробно продемонстрировал образец камеры, аналогичной тем, которые его агентство использует для мониторинга ядерной программы Ирана. Об этом пишет JPost.

Пресс-сессия была направлена на иранские заявления о том, что камеры могут быть взломаны и использованы для шпионажа за ними. «Кибератака невозможна», – сказал он, отметив, что камера «не подключена» к общей сети или компьютеру.

Напротив, Гросси заявил, что камеры, в которых он указал, где находятся хранилище данных и батареи внутри камеры, невозможно взломать или подделать, и показал, что любое физическое вмешательство оставит следы.