Глава МАГАТЭ уличил Тегеран во лжи
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу впервые в истории подробно продемонстрировал образец камеры, аналогичной тем, которые его агентство использует для мониторинга ядерной программы Ирана. Об этом пишет JPost.
Пресс-сессия была направлена на иранские заявления о том, что камеры могут быть взломаны и использованы для шпионажа за ними. «Кибератака невозможна», – сказал он, отметив, что камера «не подключена» к общей сети или компьютеру.
Напротив, Гросси заявил, что камеры, в которых он указал, где находятся хранилище данных и батареи внутри камеры, невозможно взломать или подделать, и показал, что любое физическое вмешательство оставит следы.
Кроме того, он сказал, что камеры являются стандартным оборудованием МАГАТЭ и что в мире насчитывается 1 000-2 000 таких камер, используемых агентством.
Генеральный директор ответил на вопросы о том, что он не добился достаточного восстановления мониторинга ядерной программы Исламской Республики.
Отметим, ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил о крупной кибератаке на инфраструктуру страны.
"Не могу рассказать подробностей, однако мы столкнулись с организованной и осуществленной с государственной поддержкой (кибератакой – ред.) на инфраструктуру страны. Атака весьма обширная", – заявил министр.
Он добавил, что кибератаку удалось отразить.