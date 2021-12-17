Названы самые ожидаемые сериалы 2022 года

На первом месте в перечне наиболее ожидаемых шоу оказался приквел «Игры престолов» «Дом дракона». В нем рассказывается о падении дома Таргариенов и начале войны, получившей название Танец Драконов.

Кинсайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых шоу 2022 года. Рейтинг был составлен на основе посещаемости страниц, пишет lenta.ru.

На второй строчке разместился проект Amazon «Властелин Колец». Замкнул тройку сериал «Пэм и Томми», сюжет которого строится вокруг украденного интимного ролика Памелы Андерсон и ее бывшего возлюбленного Томми Ли.

В десятку также вошли шоу «Песочный человек», «Одни из нас», «Оби-Ван Кеноби», «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Миротворец» и «Лунный рыцарь».