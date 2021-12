Лучшим голом группового этапа Лиги конференций УЕФА назван мяч, забитый бразильским полузащитником ФК "Карабах" Кади Боргесом. Об этом сообщается на официальной странице Лиги в Twitter.

Эффектный гол в ворота кипрской "Омонии" на 52-й минуте матча II тура набрал 52% голосов. В том матче агдамский клуб победил со счетом 4:1.

Победителя выбирали путем голосования среди болельщиков.

