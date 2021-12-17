У Армении будет новая конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал постановление о начале процесса формирования Совета по конституционным реформам, сообщают армянские СМИ.

Согласно документу, в состав Совета войдут глава Минюста (в качестве председателя), представитель Армении в ЕСПЧ, председатель комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам, омбудсмен республики, по одному депутату от каждой фракции парламента, один представитель от Высшего судебного совета, 3 представителя от партий, не вошедших в парламент, 3 представителя общественных организаций, зарегистрированных в Армении. Также по представлению главы Минюста в состав Совета могут быть включены 2 представителя (с совещательным голосом) международных организаций, работавших в Армении непрерывно на протяжении 5 лет.

Совет на конкурсной основе сформирует специальную комиссию по конституционным реформам, состоящую из 5 членов. В состав комиссии войдут юристы, имеющие степень доктора юриспруденции, кандидата юридических наук, или степень магистра юриспруденции иностранных государств, обладающие как минимум 7-летним опытом работы в правовой сфере.