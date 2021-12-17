Царские замашки спикера парламента Армении: При виде меня или депутатов следует вставать

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян оказался в центре очередного скандала.

Журналисты, работавшие вчера в парламенте, сообщили, что спикеру не понравилось то, что операторы в коридорах сидели на стульях и занимались своими телефонами. По его распоряжению стулья убрали, чтобы тем самым "наказать" представителей СМИ, сообщает azatutyun.am.

Журналисты попытались получить объяснения лично от А.Симоняна. Последний, по их словам, сказал, что "при виде меня или депутатов следует вставать".