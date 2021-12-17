Власти США не знают, что в голове у Путина

Оценка США стабильна – в России пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

"По нынешней оценке правительства США, он (президент России – ред.) еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось", – сказал Салливан, выступая в организации Совета международных отношений. По его словам, разведка указывает, что российское правительство серьезно рассматривает такие возможности.

Помощник президента добавил, что "мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем или нет".