На дороге Баку – Алят произошло тяжелое ДТП. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 9 человек, которые были доставлены в Клинический медицинский центр, передает Report.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу.