На дороге Баку – Алят автобус столкнулся с легковушкой пострадали 9 человек
На дороге Баку – Алят произошло тяжелое ДТП. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 9 человек, которые были доставлены в Клинический медицинский центр, передает Report.
Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу.
Список раненых:
1. Алиева Нигяр (2008 г.р.)
2. Алиева Самира (1988 г.р.)
3. Алили Али (2010 г.р.)
4. Гахраманова Акифа (1960 г.р.)
5. Агабекова Гюльзар (1968 г.р.)
6. Мамедова Тарана (1961 г.р.)
7. Мардаров Забит (1994 г.р.)
8. Агабекова Афсана (1998 г.р.)
9. Алиев Халиг (1971 г.р.).
Трое из пациентов были размещены в отдел реанимации, один – в нейротравматологию, еще один – в травматологическое отделение. Остальные лица были выписаны домой после оказания первой медицинской помощи.