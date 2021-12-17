Ахмедов болел коронавирусом и ходил на работу
В ходе профилактического мероприятия, проведенного сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, было установлено, что больной коронавирусом покинул адрес проживания.
Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, несмотря на то, что житель района Араз Ахмедов был привлечен к лечению в домашних условиях из-за заражения вирусом COVID-19, он, нарушив правила, покинул свой адрес проживания и был обнаружен сотрудниками полиции на рабочем месте. С ним были проведены разъяснительные беседы, он был возвращен домой.
В отделе полиции в отношении Ахмедова ведется расследование.