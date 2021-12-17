Министр юстиции сообщил, когда Саакашвили вернется в тюрьму

Саакашвили в настоящее время находится в военном госпитале Гори, где проходит курс лечения после голодовки. Там оказался после того, как ему стало плохо в тюремной клинике на 50 день голодовки. После ареста экс-президента Грузии 1 октября, местом отбывания шестилетнего срока ему было определено учреждение по исполнению наказаний №12 в городе Рустави.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернут в тюрьму №12 в Рустави, как только министерство юстиции получит соответствующее медицинское заключение и согласие медперсонала, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе, выступая в парламенте, сообщает Sputnik Грузия.

"После того, как у нас будет соответствующее медицинское заключение и согласие медицинского персонала, Саакашвили переведут в учреждение №12", – сказал Брегадзе.

При этом он подчеркнул, что ни один человек не будет пользоваться привилегиями, даже экс-президент.

"Мы уважаем Конституцию, согласно статье 11 которой все люди равны перед судом, поэтому отличающимся подходом не будет пользоваться никто из-за прошлого своего статуса, в том числе и бывший президент или другое должностное лицо. В этой стране все равны, и мы всегда будем стоять на страже этого принципа", – сказал Брегадзе.

По его словам, если будут нарушены права Саакашвили как заключенного, он может обратится в суд.