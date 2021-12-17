Семейная трагедия в Баку: зять и шурин порезали друг друга
В Хазарском районе Баку на почве семейного конфликта произошла поножовщина. Инцидент был зафиксирован в жилом массиве Албалы («Вишневка»), передает АПА.
Так, конфликт произошел между родственниками Бабаевым Рафатом, 1986 года рождения, и Мирзоевым Агаджаном, 1989 года рождения.
В ходе конфликта A.Мирзоев нанес шурину Бабаеву 4 ножевых ранения. В ответ на это Бабаев нанес зятю Мирзоеву два ножевых удара. Оба раненых были госпитализированы. Р.Бабаев находится в тяжелом состоянии.