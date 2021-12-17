Минимальные зарплаты работников сфер, финансируемых из госбюджета, будут приведены в соответствие с этим распоряжением. Повышение минимальной зарплаты позволит повысить зарплаты по всем ступеням единой тарифной сетки ЕТС (VTC). В целом рост минимальной зарплаты и зарплаты лиц, получающих ее в соответствии с ЕТС, коснется 800 тыс. человек. С января будут повышены зарплаты 400 тыс. работников госсектора и 400 тыс. работников частного сектора. Дополнительные финансовые расходы на повышение минимальной зарплаты составят 460 млн манатов в год.

Накануне Нового 2022 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной заработной платы на 50 манатов – с 250 до 300 манатов, которое охватит 800 тысяч человек. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Нынешнее повышение является продолжением реформ, обеспечивающих серьезный рост социальных выплат по всем направлениям. Систематическое повышение минимальной зарплаты распоряжениями главы государства носят устойчивый характер. Достаточно отметить, что за последние три года минимальная зарплата выросла в 2,3 раза – со 130 до 300 манатов.

Повышение минимальной зарплаты наряду с обеспечением роста доходов населения положительно влияет и на процессы на рынке труда. Особенно надо отметить, что это стимулирует конкурентоспособность рабочей силы, рост производительности, а также легализацию труда.

В следующем году минимальная зарплата на 43% превысит предусмотренный на 2022 год прожиточный минимум (210 манатов). С другой стороны, это повышение позволит в очередной раз повысить в стране отношение чистой минимальной зарплаты к чистой среднемесячной зарплате. Рост этого отношения за последние три года заметен – 26,5% в 2018 году, 33,3% в 2019 году, 38% в 2020 году, а в 2022 году оно возрастет примерно до уровня 40%-41%. Тем самым это отношение еще более приблизит нас к соответствию передовым международным нормам.

Распоряжение главы государства «О повышении заработной платы работников некоторых организаций, финансируемых из государственного бюджета» также является составной частью нового социального пакета 2022 года. Распоряжение охватывает сотрудников, работающих в некоторых организациях, финансируемых из госбюджета, и служит улучшению их социального благополучия. В этих организациях работают всего 4 тыс. человек, а зарплата этих работников вырастет с 1 января в среднем на 20%. С этой целью предусмотрено выделение из госбюджета дополнительно 9 млн манатов в год.

Указанные распоряжения, подписанные президентом Ильхамом Алиевым, являются очередным проявлением внимания и заботы о социальной защите работников образования в нашей стране. Распоряжениями с 1 января 2022 года зарплаты работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков, повышаются в среднем на 20%, а руководителей допризывной подготовки молодежи – в среднем на 40%.