Турция и Азербайджан могут начать производство боевых самолетов

«Наши двери для совместного производства национальных боевых самолетов открыты для стран, которые хотят сотрудничать с нами. Переговоры по этому вопросу ведутся с такими странами, как Азербайджан, Пакистан, предлагаем объединить наши усилия». Об этом в интервью CNN Turk сказал директор Главного управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, Турция поддерживает инициативу по использованию странами опыта, знаний и навыков Анкары в области авиации и оборонной промышленности.

«Естественно, у каждой страны есть свои преимущества. Мы будем продолжать развивать эти шаги со странами, согласившимися с нашими предложениями, и мы считаем, что они принесут положительные результаты».

Отметим, что турецкая компания TUSAŞ в 2017 году подписала контракт с британской компанией BAE Systems на производство национального боевого самолета (MMU) пятого поколения, способного поражать цели на дальних дистанциях, оснащенного полностью электронными и современными радиолокационными системами. Первые испытания MMU планируется осуществить в 2025 году.