Россия вышла из Договора по открытому небу

Россия официально вышла из Договора по открытому небу, передают «Известия».

Такое решение было принято после того, как из договора вышли США, а их союзники по НАТО из Европы не предоставили гарантий, что не будут передавать в Вашингтон собранную во время пролетов над Россией информацию.

Договор был подписан в 1992 году как одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В рамках договора странам-участницам разрешено открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.