В ходе визита в Кельбаджарский и Лачинский районы руководство Министерства обороны приняло участие в церемониях открытия новых объектов военного назначения. Об этом haqqin.az сообщили в оборонном ведомстве.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, ознакомившемуся с жилыми помещениями, предусмотренными для военнослужащих, было доложено, что в воинских частях созданы надлежащие условия для личного состава. Здания оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей. Предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. В зданиях установлена отопительная система, подведены световые и водопроводные линии.

Министру обороны, ознакомившемуся с автопарком воинских частей, было доложено, что посредством приобретенной новой гусеничной и лыжной техники обеспечиваются бесперебойные перевозки личного состава и грузов по заснеженным территориям со сложным рельефом.