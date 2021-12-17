Вице-президент Турции: диалог Анкары с Ереваном будет координироваться с Баку

По словам вице-президента, турецкая сторона будет продвигать диалог с Ереваном предельно внимательно и в тесной координации с Азербайджаном.

«Турция выступает не только за нормализацию отношений с Арменией, но и за мир и стабильность на всем Южном Кавказе. В этом вопросе позиция Анкары предельно искренняя». Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, выступая в парламенте страны, передает «Анадолу».

Вице-президент Турции напомнил, что Азербайджан в своих действиях в период второй карабахской войны основывался на международно признанном праве на самооборону.

«Мы активно поддерживали Азербайджан в его справедливой борьбе. Вопрос 30-летней оккупации азербайджанских земель был закрыт. Новые реалии сформировали плодотворную почву для долгосрочного мира и стабильности в этом регионе», - сказал Октай.

Политик привлек внимание к мирной инициативе Турции и Азербайджана по формированию площадки регионального сотрудничества – формату «3+3».

«Позиция Анкары в вопросе обеспечения долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе останется неизменной», - заключил Октай.