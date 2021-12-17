Александр Караваев, автор haqqin.az 11:05

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-премьером России Алексеем Оверчуком подвела итоги двухсторонних отношений в 2021 году. С точки же зрения публичного резонанса, большое значение для аналитических дискуссий оказало выступление Оверчука на конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов». Проведенное в стенах Дипломатической академии, оно было знаковым по нескольким причинам.

Диалог с элитой Во-первых, место проведения. Стены университета АДА – это оплот "западнической" части элиты Азербайджана. Приглашение Алексея Оверчука ректором Хафизом Пашаевым можно назвать следствием постепенно складывающегося консенсуса о необходимости более комплексного взаимодействия Азербайджана и России в рамках модели разноуровневой трансрегиональной интеграции, реализуемой в евразийском пространстве. В этом контексте нельзя обойти вниманием инициативу Нурсултана Назарбаева о приглашении Азербайджана в качестве наблюдателя в ЕАЭС. Это мощная и важная идея для усиления потенциала экономик государств общего пространства СНГ – напомним, что Узбекистан уже получил статус наблюдателя в ЕАЭС 11 декабря 2020 года.

Кроме того, выступление вице-премьера России в этом статусном академическом заведении можно считать и определенным отчетом о работе трехсторонней комиссии вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. В течении года, "тройкой" была проделана немалая работа, но информация о фактических результатах была крайне скудная. Второй аспект – Оверчук, фактически подвел итоги года в экономическом профиле российско-азербайджанских отношений. Вместе с его коллегой Шахином Мустафаевым было зафиксировано два стратегических направления: – увеличение доли России во внешнеторговых и инвестиционных связях Азербайджана. Рост числа совместных проектов. Причем, данные тенденции укрепились несмотря на известные опасения потенциально возрастающей конкуренции российского и западного вектора в экономической политике Баку. Однако, новые экономические районы (расширив потенциальный объем экономики страны), позволили азербайджанскому правительству сохранить необходимый баланс в распределении основных контрактов текущего года. Москва и Анкара выиграли на поле Азербайджана. Можно сказать, что благодаря грамотной модерации Баку, сложилась определенная модель компромиссов; – вице-премьер Азербайджана озвучил одобрение, а вице-премьер России, в свою очередь, подтвердил необходимость участия российских компаний в проектах развития на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. К изучению представлено 13 российских проектов. И пилотным среди них является сервисный центр КамАЗ, реализуемый на территории промпарка "Экономическая зона долины Араз".

Кроме того, повестка визита Алексея Оверчука и два важнейших события последнего времени касается – итогов 2021 года, произошедшие накануне: – озвученное в Москве, и подтвержденное в Брюсселе согласие Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по реализации Зангезурского коридора. Также определены предварительные сроки и стоимость реализации всего проекта модернизации/восстановления фрагментов МТК "Север-Юг" по армянскому и азербайджанскому участкам; – наконец, в декабре, в Москве состоялся старт первого этапа реализации платформы политической координации Кавказа "3+2". Запускается процесс оформления новой региональной архитектуры, формируемой тройкой активно действующих игроков – Азербайджаном, Турцией и Россией, способных изменить региональные ландшафты. В поисках места Азербайджана в ЕАЭС Напомним, что 10 декабря, в ходе заседания Евразийского экономического совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил пригласить Азербайджан в ЕАЭС, в качестве наблюдателя. Спустя неделю, Алексей Оверчук развивает эту инициативу, напрямую общаясь с молодой управленческой и дипломатической элитой в Баку. В принципе, предложение Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС было ожидаемо на протяжении многих лет, поскольку ядро союза – Россия, Казахстан и Беларусь – заинтересованы в более тесном экономическом взаимодействии с лидером Южного Кавказа. Развитие событий по итогам военной кампании в Карабахе сложилось таким образом, что Азербайджан вполне логично дрейфует к орбите евразийского притяжения вокруг ЕАЭС. Об этом мы неоднократно писали в публикациях haqqin.az. Статус наблюдателя – это наиболее удобный способ начала правового взаимодействия с ЕАЭС, учитывая, что фактически Баку уже давно и активно развивает торгово-экономические, инвестиционные и социально-экономические отношения с ядром ЕАЭС.

При этом, отношения с Россией, безусловно, являются фундаментом всей совокупности взаимодействия Азербайджана со странами объединения. Помимо контактов с Россией наращиваются как военно-технические, так и экономические связи с Белоруссией. Что касается Казахстана, то с ним Азербайджан реализует ряд проектов на многосторонней основе: это и транскаспийская система морской перевозки грузов, и сегменты участков маршрутов "Восток – Запад" и "Один пояс – один путь" между Китаем и Евросоюзом, которые проходят как раз через Азербайджан, Каспий и Казахстан. Надо отметить, что этот сегмент, фактически, регулируется нормативами ЕАЭС. К примеру, текущие обсуждения Евразийской комиссии по поводу пломбирования контейнеров и вагонов с использованием системы "ГЛОНАСС" для отслеживания грузов – тематика ЕАЭС, непосредственно затрагивающая всех перевозчиков и все грузы, которые проходят через территорию Казахстана. И это один из предметных моментов, которые влияют на стандарты и регламенты загрузки на территории Азербайджана. Объем азербайджанского товарооборота с тройкой Россия-Казахстан-Беларусь по итогам 2021 года может составить порядка $3 млрд. Естественно, что большая часть принадлежит азербайджано-российскому вектору, но его нужно учитывать в совокупности, поскольку между странами ЕАЭС действует беспошлинная торговля и прозрачные границы. Наиболее органичным путем дальнейшего развития азербайджанских отношений с Россией, Беларусью и Казахстаном является участие в ЕАЭС в статусе наблюдателя. Тем не менее, нужно учитывать, что есть еще путь кооперации с объединением через соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) – им воспользовался Иран. Но специфика "иранского варианта" связана с тем, что это страна – из внешней орбиты СНГ, не имеющая преимуществ участия в ЗСТ СНГ. Азербайджан же находится в группе государств, для которых подключение к ЕАЭС – это следующий более продвинутый этап постсоветской экономической интеграции. Так уже поступил Узбекистан, получив статус наблюдателя. Он ускорил процессы, влияющие на активность ведущих предприятий Узбекистана, которые наладили кооперацию с партнерами в ЕАЭС и совместно осваивают рынки третьих стран, успешно реализуют проекты в металлургии, сельском хозяйстве, текстильной отрасли. Ташкент постепенно подключается к сотрудничеству с Евразийским банком развития для поддержания таких проектов, что естественно дополняет его портфель внешних инфраструктурных доноров.