Задержан брат Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева

Брат легендарного бойца, Национального Героя Азербайджана Алифа Гаджиева бывший глава полиции Нефтечалинского, а также Сабунчинского (Баку) районов Рза Гаджиев задержан в поселке Пиршаги, передает Qafqazinfo.

Р.Гаджиев, накануне вечером, во время спора со своим родственником и бизнес-партнером, 18 раз выстрелил в его автомобиль марки Lexus из автомата.

В ходе оперативных мероприятий Рза Гаджиев был задержан, у него был изъят автомат марки АКМ. Расследование продолжается.