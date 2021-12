Несколько лет назад азербайджанские СМИ сообщали о том, что сыновья Эльмара Мамедъярова приобрели в Нью-Йорке дорогие квартиры на сумму 4,5 млн долларов. Впоследствии сам Э.Мамедъяров подтвердил обнародованные в СМИ факты. Однако, как сообщают азербайджанские блогеры, проживающие в западных странах, семья Мамедъяровых попала в поле зрения налоговых служб США.

Судебное разбирательство в отношении Рияда и Эмина Мамедъяровых ведется по иску банка The Bank of New York Mellon в суде штата Нью-Йорк.

Налоговое разбирательство началось в октябре 2020 года, спустя несколько месяцев после отставки Э.Мамедъярова.

Семья Мамедъяровых, не указав источники доходов, приобрела многомиллионную собственность в престижных жилых зданиях на Риверсайд-бульваре, Бродвее и здании Трампа.