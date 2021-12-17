«В связи с противоправными действиями некоторых военнослужащих воинских частей минобороны, расположенных в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, совершенными в мае - июне 2017 года, которые заключались в допросе лиц, подозреваемых ими в совершении незаконных действий, применении физического и психологического насилия, пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, приведшего к смерти и другим тяжелым последствиям, в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Предварительное следствие по пяти уголовным делам в отношении 19 обвиняемых было завершено и направлено на рассмотрение в суды, которые приговорили этих лиц к различным наказаниям». Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что в связи с указанными фактами в Военной прокуратуре Азербайджана были начаты уголовные дела по соответствующим статьям.

В совместном заявлении также указано, что предварительное расследование 5 уголовных дел в отношении 19 обвиняемых уже завершено и направлено в суды для рассмотрения. По обвинительным приговорам судов они были приговорены к различным срокам наказания.

«Принимая во внимание многочисленные обращения потерпевших, их правопреемников и других лиц в связи с ходом и результатами предварительного расследования, соответствующим распоряжением Генерального прокурора Азербайджана была создана рабочая группа, а также Генпрокуратурой были потребованы и изучены указанные уголовные дела. С целью проведения полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершения каждого незаконного действия, определения виновных лиц и привлечения их к ответственности для восстановления и защиты нарушенных прав людей, пострадавших от преступлений, в четверг, 16 декабря 2021 года, в Генеральной прокуратуре было принято решение о возобновлении производства по вышеуказанным уголовным делам», - говорится в сообщении.