Синоптики о погоде в Баку на воскресенье

В воскресенье, 18 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью 6-9°, днем 6-18° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление снизится до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.